Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale

Secondo Kunz, il veterinario e il suo superiore, invece di intervenire tempestivamente, hanno «chiacchierato con la proprietaria degli animali». Quando si sono resi conto del caos, la decisione di sopprimere tutti i cani è stata presa rapidamente. «Mi sembra che abbiano ucciso per convenienza», dichiara il presidente.

Il fatto risale al 6 novembre del 2025, quando i servizi veterinari di Soletta, scortati dalla polizia cantonale, avevano sgomberato una fattoria di Ramiswil. Sul posto c'erano molti animali malati e denutriti. Le autorità hanno sequestrato 43 cavalli (32 nel frattempo sono stati messi all'asta), due capre e 122 cani. Questi erano stati addormentati dopo che le loro condizioni erano state giudicate troppo cattive.