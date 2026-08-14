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Il nuovo centro Agroscope consegnato alla Confederazione

La struttura è entrata in funzione oggi. Alla cerimonia era presente il presidente Guy Parmelin
Il nuovo centro Agroscope consegnato alla Confederazione
Johann Marmy (Agroscope)
Fonte Ats
di Redazione
Il nuovo centro Agroscope consegnato alla Confederazione
La struttura è entrata in funzione oggi. Alla cerimonia era presente il presidente Guy Parmelin

POSIEUX - Il nuovo centro di Agroscope a Posieux, nella campagna friburghese, è ufficialmente entrato in funzione oggi. Alla cerimonia di consegna delle chiavi alle autorità federali, accanto a una delegazione del Consiglio di Stato e rappresentanti dell'amministrazione, ha partecipato il presidente della Confederazione Guy Parmelin.

I lavori di costruzione sono costati 125 milioni di franchi, indica un comunicato odierno di Agroscope (il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica), Ufficio federale dell'agricoltura e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

L'edificio comprende, tra l'altro, laboratori per analisi chimiche e biologiche, un caseificio sperimentale, strutture biotecnologiche e un'infrastruttura energetica e digitale completa. La concentrazione di buona parte delle attività di laboratorio e delle tecnologie di ricerca a Posieux consente ad Agroscope di ridurre i costi di gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Una volta completati tutti i traslochi dalle varie sedi a Posieux, sia nei laboratori che nell'edificio amministrativo (quest'ultimo ancora da ristrutturare), il campus ospiterà circa 420 collaboratori.

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