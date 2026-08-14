Il nuovo centro Agroscope consegnato alla Confederazione
La struttura è entrata in funzione oggi. Alla cerimonia era presente il presidente Guy Parmelin
La struttura è entrata in funzione oggi. Alla cerimonia era presente il presidente Guy Parmelin
POSIEUX - Il nuovo centro di Agroscope a Posieux, nella campagna friburghese, è ufficialmente entrato in funzione oggi. Alla cerimonia di consegna delle chiavi alle autorità federali, accanto a una delegazione del Consiglio di Stato e rappresentanti dell'amministrazione, ha partecipato il presidente della Confederazione Guy Parmelin.
I lavori di costruzione sono costati 125 milioni di franchi, indica un comunicato odierno di Agroscope (il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica), Ufficio federale dell'agricoltura e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.
L'edificio comprende, tra l'altro, laboratori per analisi chimiche e biologiche, un caseificio sperimentale, strutture biotecnologiche e un'infrastruttura energetica e digitale completa. La concentrazione di buona parte delle attività di laboratorio e delle tecnologie di ricerca a Posieux consente ad Agroscope di ridurre i costi di gestione e manutenzione delle infrastrutture.
Una volta completati tutti i traslochi dalle varie sedi a Posieux, sia nei laboratori che nell'edificio amministrativo (quest'ultimo ancora da ristrutturare), il campus ospiterà circa 420 collaboratori.