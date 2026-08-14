Il nuovo centro Agroscope consegnato alla Confederazione

L'edificio comprende, tra l'altro, laboratori per analisi chimiche e biologiche, un caseificio sperimentale, strutture biotecnologiche e un'infrastruttura energetica e digitale completa. La concentrazione di buona parte delle attività di laboratorio e delle tecnologie di ricerca a Posieux consente ad Agroscope di ridurre i costi di gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Una volta completati tutti i traslochi dalle varie sedi a Posieux, sia nei laboratori che nell'edificio amministrativo (quest'ultimo ancora da ristrutturare), il campus ospiterà circa 420 collaboratori.