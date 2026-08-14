Aveva legami con l'Isis: confermati i 20 anni di esplusione

Nel 2022, sulla base delle proprie indagini, l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) aveva disposto l'espulsione dell'uomo. Secondo quanto emerso, il cittadino macedone si sarebbe radicalizzato e avrebbe aderito all'ideologia dell'organizzazione terroristica Isis, contribuendo anche a diffonderla attraverso i social network.

Le autorità avevano inoltre accertato stretti contatti con persone vicine all'ambiente jihadista-salafita, alcune delle quali si sarebbero recate in zone di combattimento. L'uomo avrebbe inoltre fornito sostegno all'Isis, anche attraverso aiuti logistici e finanziari.