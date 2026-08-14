Due giovani uccisi da una valanga, condannata una guida
Il Tribunale regionale di Thun ha riconosciuto l'imputato colpevole di omicidio colposo plurimo. Assolto un accompagnatore.
MEIRINGEN (BE) - Una guida di sci escursionismo è stata condannata oggi dal Tribunale regionale di Thun (BE) per omicidio colposo plurimo. Era il principale responsabile di una gita di gruppo a Meiringen, nell'Oberland bernese, durante la quale una valanga aveva ucciso due adolescenti. Un accompagnatore, anch'egli a processo, è stato invece assolto.
La tragedia risale al 21 marzo 2023. Durante un'escursione organizzata da una scuola privata, una slavina si era staccata mentre i partecipanti transitavano in un luogo noto come Gstelliwang. A perdere la vita erano stati un 18enne inglese, il cui corpo era stato rapidamente ritrovato, e una sua coetanea con passaporto statunitense, rimasta dispersa per quasi tre mesi.
La corte di primo grado ha seguito le richieste dell'accusa, infliggendo alla guida una pena pecuniaria sospesa con la condizionale di 150 aliquote giornaliere da 90 franchi.
Secondo la ricostruzione della procura, la guida aveva scelto un itinerario troppo ripido e pericoloso. Quel giorno era inoltre stato segnalato un rischio di valanghe legato alla presenza di neve vecchia e instabile.