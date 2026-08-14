Due giovani uccisi da una valanga, condannata una guida

MEIRINGEN (BE) - Una guida di sci escursionismo è stata condannata oggi dal Tribunale regionale di Thun (BE) per omicidio colposo plurimo. Era il principale responsabile di una gita di gruppo a Meiringen, nell'Oberland bernese, durante la quale una valanga aveva ucciso due adolescenti. Un accompagnatore, anch'egli a processo, è stato invece assolto.