Nave passeggeri finisce contro il muro del porto: dodici feriti
Le cause dell'impatto sul Lago di Costanza sono ancora sotto indagine da parte della polizia nautica.
Le cause dell'impatto sul Lago di Costanza sono ancora sotto indagine da parte della polizia nautica.
COSTANZA - Katamarano si schianta contro il muro del porto sul Lago di Costanza: dodici feriti
Paura questa mattina sul Lago di Costanza, dove una nave passeggeri si è schiantato frontalmente contro il muro del porto di Costanza, in Germania. Nell'incidente sono rimaste ferite dodici persone, tra cui anche i due membri dell'equipaggio alla guida dell'imbarcazione. Nessuno, secondo quanto riferito dalla compagnia di navigazione, avrebbe riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita.
A bordo del catamarano Constanze si trovavano complessivamente 14 passeggeri. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e sono ora oggetto di un'indagine da parte della polizia nautica.
I soccorsi
I feriti sono stati evacuati dall'imbarcazione attraverso la diga e con l'ausilio di alcune imbarcazioni intervenute sul posto. Alcune delle persone coinvolte sono state successivamente trasportate in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori della Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), i vigili del fuoco e la polizia, oltre a un elicottero di soccorso. Il traffico nel porto di Costanza non ha subito ripercussioni, secondo quanto comunicato dalle autorità.
Danni ingenti all'imbarcazione
L'impatto contro la banchina è stato particolarmente violento. Il catamarano ha riportato ingenti danni a entrambi gli scafi, che sono stati schiacciati nell'urto. Secondo la polizia, tuttavia, l'acqua non è penetrata all'interno dell'imbarcazione, che è rimasta stabile sul lago. Non si sono inoltre registrate fuoriuscite di carburante o altre sostanze inquinanti e, di conseguenza, non vi sarebbe alcun pericolo per l'ambiente.
La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente attraverso le immagini riprese dai droni, i dati registrati dal catamarano e, se necessario, anche mediante un'ispezione subacquea.