Nave passeggeri finisce contro il muro del porto: dodici feriti

A bordo del catamarano Constanze si trovavano complessivamente 14 passeggeri. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e sono ora oggetto di un'indagine da parte della polizia nautica.

I soccorsi

I feriti sono stati evacuati dall'imbarcazione attraverso la diga e con l'ausilio di alcune imbarcazioni intervenute sul posto. Alcune delle persone coinvolte sono state successivamente trasportate in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori della Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), i vigili del fuoco e la polizia, oltre a un elicottero di soccorso. Il traffico nel porto di Costanza non ha subito ripercussioni, secondo quanto comunicato dalle autorità.