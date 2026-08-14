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COSTANZA

Nave passeggeri finisce contro il muro del porto: dodici feriti

Le cause dell'impatto sul Lago di Costanza sono ancora sotto indagine da parte della polizia nautica.
Nave passeggeri finisce contro il muro del porto: dodici feriti
BRK News
di Cronaca Ticino
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Nave passeggeri finisce contro il muro del porto: dodici feriti
Le cause dell'impatto sul Lago di Costanza sono ancora sotto indagine da parte della polizia nautica.

COSTANZA - Katamarano si schianta contro il muro del porto sul Lago di Costanza: dodici feriti

Paura questa mattina sul Lago di Costanza, dove una nave passeggeri si è schiantato frontalmente contro il muro del porto di Costanza, in Germania. Nell'incidente sono rimaste ferite dodici persone, tra cui anche i due membri dell'equipaggio alla guida dell'imbarcazione. Nessuno, secondo quanto riferito dalla compagnia di navigazione, avrebbe riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita.

A bordo del catamarano Constanze si trovavano complessivamente 14 passeggeri. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e sono ora oggetto di un'indagine da parte della polizia nautica.

I soccorsi
I feriti sono stati evacuati dall'imbarcazione attraverso la diga e con l'ausilio di alcune imbarcazioni intervenute sul posto. Alcune delle persone coinvolte sono state successivamente trasportate in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori della Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), i vigili del fuoco e la polizia, oltre a un elicottero di soccorso. Il traffico nel porto di Costanza non ha subito ripercussioni, secondo quanto comunicato dalle autorità.

Danni ingenti all'imbarcazione
L'impatto contro la banchina è stato particolarmente violento. Il catamarano ha riportato ingenti danni a entrambi gli scafi, che sono stati schiacciati nell'urto. Secondo la polizia, tuttavia, l'acqua non è penetrata all'interno dell'imbarcazione, che è rimasta stabile sul lago. Non si sono inoltre registrate fuoriuscite di carburante o altre sostanze inquinanti e, di conseguenza, non vi sarebbe alcun pericolo per l'ambiente.

La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente attraverso le immagini riprese dai droni, i dati registrati dal catamarano e, se necessario, anche mediante un'ispezione subacquea.

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