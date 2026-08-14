Targhe "personalizzabili"? «No, grazie»

La mozione Quadri era stata accolta alla camera del popolo il 30 aprile scorso di stretta misura (95 voti a 91 e 4 astensioni). La proposta nasce dalla constatazione che i cantoni Berna e Zurigo si avvicinavano all'esaurimento delle combinazioni numeriche disponibili, a parere del leghista. Per Quadri è evidente che nel prossimo futuro non sarà più possibile limitarsi all'utilizzo di cifre, ma sarà necessario ricorrere anche alle lettere.