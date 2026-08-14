VALLESE
Caduta fatale al Schalihorn: morti due alpinisti
L'identificazione formale è ancora in corso
Polizia cantonale Vallese
Fonte Polizia cantonale Vallese
Caduta fatale al Schalihorn: morti due alpinisti
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Caduta fatale al Schalihorn: morti due alpinisti
L'identificazione formale è ancora in corso
Caduta fatale al Schalihorn: morti due alpinisti
L'identificazione formale è ancora in corso
SION - Due alpinisti sono stati ritrovati senza vita nella giornata di ieri nella regione dello Schalihorn.
L'allarme della loro scomparsa era stato lanciato il giorno precedente, 12 agosto, dai loro familiari.
In volo si è alzato Air Zermatt che nel corso della ricerca ha individuato i corpi dei due. Purtroppo i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
È in corso l’identificazione formale dei due defunti. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta.
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