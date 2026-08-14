Fra finti tonti e carne di scimmia: l'estate in dogana a Kloten

Quando i viaggiatori vengono fermati, spesso fingono di non sapere nulla, rivela lo specialista. Affermano di non aver mai sentito parlare della franchigia e che nessuno li ha informati che esiste un tetto massimo pure per gli acquisti al duty-free. "Purtroppo, l'ignoranza non evita una sanzione", commenta il responsabile. Anche perché le indicazioni sul posto sono chiare, grazie a tutti i cartelli del caso.