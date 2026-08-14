Crescita a sorpresa: il PIL vola all’1,5%

Intanto però le previsioni annuali sono state riviste al rialzo: BAK Economics pronostica ora una crescita intorno all'1,5% invece dell'1% iniziale, mentre Banca Migros ha alzato la propria proiezione per il 2026 all'1,7% (da +1,5%) e all'1,9% per il 2027. Swiss Life, con il capoeconomista Marc Brütsch, prevede un'espansione tra l'1,5% e il 2,0%, rispetto al precedente 1,3%, nonostante i possibili effetti compensativi nell'industria farmaceutica e i temporanei rallentamenti legati alla navigazione sul Reno.