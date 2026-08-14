Un nuotatore inatteso nel Lemano: la polizia lo salva

Quando gli agenti lo hanno raggiunto, hanno capito di avere a che fare con un capriolo maschio adulto. L'animale, ormai molto lontano dalla riva, continuava a nuotare verso il largo. Era però visibilmente stremato dalla fatica e dalla lunga distanza già percorsa.

Il recupero non è stato semplice

Non è bastato un primo tentativo per portarlo in salvo. I gendarmi hanno dovuto provare più volte prima di riuscire a recuperare il capriolo e issarlo a bordo di una delle imbarcazioni. Durante il viaggio verso la Société Nautique de Genève, due agenti hanno dovuto tenerlo fermo per evitare che, spaventato, potesse ferirsi o finire nuovamente in acqua.