Linea ferroviaria dell'Albula normalmente aperta da domani
In questi due giorni i viaggiatori diretti in o provenienti dall'Engadina sono stati fatti transitare attraverso la galleria della Vereina.
BERGÜN/BRAVUOGN - La circolazione dei treni sulla linea dell'Albula della Ferrovia retica (FR) riprenderà normalmente da domani. L'altro ieri una frana ha invaso il fiume Beverin, sul versante engadinese della galleria dell'Albula, che è esondato e ha coperto i binari su un tratto di circa 250 metri.
Lo sgombero dei detriti dello smottamento, che era stato causato da un temporale, ha potuto proseguire in modo da consentire da oggi i lavori di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria, che saranno ultimati questa notte, indica in una nota odierna Simon Rageth, addetto alla comunicazione della FR.
In questi due giorni i viaggiatori diretti in o provenienti dall'Engadina - come del resto le merci - sono stati fatti transitare attraverso la galleria della Vereina.