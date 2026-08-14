Linea ferroviaria dell'Albula normalmente aperta da domani

BERGÜN/BRAVUOGN - La circolazione dei treni sulla linea dell'Albula della Ferrovia retica (FR) riprenderà normalmente da domani. L'altro ieri una frana ha invaso il fiume Beverin, sul versante engadinese della galleria dell'Albula, che è esondato e ha coperto i binari su un tratto di circa 250 metri.