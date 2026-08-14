«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»

«Non so fare niente, solo il cinema»

Riflettendo sul momento della sua carriera in cui sono arrivati questi due film e il riconoscimento del Festival, Argento ammette: «Sono arrivati in un momento, e anche questo premio, in cui da qualche anno, io lo posso dire, mi sentivo veramente zero, un fallimento». Un'ammissione molto sincera, che non cerca di attenuare: «Non c'era niente che mi arrivava di interessante, non avevo lavori. Pensavo: vabbè, è andata così, sono una has been». Tanto da arrivare a interrogarsi, con una certa autoironia, su cosa avrebbe potuto fare lontano dal cinema: «Cosa so fare? Non so fare niente, so fare solo il cinema. Forse devo fare la personal trainer».

Un periodo che Argento definisce un «lungo limbo» e che, racconta, le ha insegnato anche un po' di umiltà: «Quanto è effimero questo mestiere, quanto ci sono degli alti, ci sono dei bassi, poi ci sono dei bassi molto bassi. Ci sono i momenti in cui non si lavora e i momenti in cui si lavora troppo». Un limbo dal quale oggi sembra essere uscita: «E poi, boh, dicono che è uscito Saturno, è andato via, non lo so... Tante belle cose quest'anno. Sono grata».

