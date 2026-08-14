Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo
Entra nelle vetture parcheggiate e porta via oggetti di valore. È accaduto martedì mattina alle 4.00.
Entra nelle vetture parcheggiate e porta via oggetti di valore. È accaduto martedì mattina alle 4.00.
VACALLO - Il misterioso “visitatore” delle auto parcheggiate, che aveva agito a Giubiasco e di cui avevamo riferito in alcuni articoli pubblicati a inizio luglio, sembra essersi spostato nel Sottoceneri. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, quando, attorno alle 4, un uomo è stato ripreso mentre si aggirava tra le automobili posteggiate in una zona privata di Vacallo.
Dalle immagini, che un abitante della zona ha mostrato a Tio.ch, la dinamica appare molto simile a quella già descritta a Giubiasco. L'uomo si avvicina ai veicoli e controlla se le portiere sono chiuse. Quando ne trova una aperta, entra nell'abitacolo e rovista alla ricerca di eventuali oggetti di valore.
In uno dei filmati visionati, l'uomo riesce infatti a entrare in un'auto. Fortunatamente, al suo interno non ha trovato nulla di interessante da portare via. Poi ha tentato con le altre auto parcheggiate, ma gli è andata male perché erano tutte chiuse.
«Solitamente lascio sempre l'auto chiusa. Non so perché quella notte mi sia dimenticato di farlo», racconta il proprietario del veicolo, che ha già segnalato l’accaduto in polizia. «Non ha rubato nulla, ma sapere che è entrato nella mia auto mi disturba parecchio».
Lo stesso individuo di Giubiasco?
Tutto lascia pensare che possa trattarsi dello stesso individuo segnalato a Giubiasco a inizio luglio. A farlo ipotizzare sono alcuni elementi che presenterebbero delle similitudini: la corporatura, alcuni tatuaggi visibili sulla gamba e il modo di camminare.
Anche in questo caso, inoltre, non risultano effrazioni. L'uomo non ha forzato le portiere né danneggiato i veicoli: ha verificato quali automobili fossero lasciate aperte, per poi entrare in quelle accessibili.
Prudenza e solite raccomandazioni
Restano quindi valide le raccomandazioni già diffuse dalle autorità in occasione dei precedenti episodi. La prima è semplice, ma fondamentale: chiudere sempre a chiave l'automobile, anche quando viene lasciata posteggiata per poco tempo. Una raccomandazione valida non solo per le auto, ma anche per le abitazioni: porte e finestre dovrebbero essere chiuse anche in caso di assenze. È inoltre consigliabile non lasciare borse, apparecchi elettronici o altri oggetti di valore in bella vista nell'abitacolo. Meglio riporli nel bagagliaio o portarli con sé.