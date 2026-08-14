Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo

In uno dei filmati visionati, l'uomo riesce infatti a entrare in un'auto. Fortunatamente, al suo interno non ha trovato nulla di interessante da portare via. Poi ha tentato con le altre auto parcheggiate, ma gli è andata male perché erano tutte chiuse.

«Solitamente lascio sempre l'auto chiusa. Non so perché quella notte mi sia dimenticato di farlo», racconta il proprietario del veicolo, che ha già segnalato l’accaduto in polizia. «Non ha rubato nulla, ma sapere che è entrato nella mia auto mi disturba parecchio».