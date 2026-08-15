«No alla partita della vergogna»

Membri del club hanno combattuto

Nel comunicato si afferma inoltre che «numerosi giocatori e dirigenti del club israeliano hanno prestato servizio militare a Gaza e in Cisgiordania, partecipando in prima persona a crimini di guerra, al genocidio e alla pulizia etnica del popolo palestinese», oltre che, secondo quanto denunciato, in Libano e Siria, «nei territori occupati illegalmente dall'entità sionista».

La tifoseria e l'episodio di Amsterdam

I promotori della mobilitazione richiamano anche i precedenti legati alla tifoseria del Maccabi, che negli ultimi anni si sarebbe resa protagonista, anche fuori da Israele, di episodi di «razzismo, ultranazionalismo, aggressioni e cori contro il popolo palestinese». Viene citato in particolare quanto accaduto ad Amsterdam nel novembre 2024, definito «uno degli episodi più evidenti»: bandiere palestinesi strappate e bruciate, aggressioni contro persone arabe e musulmane, devastazioni e cori che celebravano la distruzione di Gaza e la morte dei suoi bambini.