Le operazioni non si fermano, ma le fiamme sono sotto controllo

Nella mattinata di Ferragosto si è tenuta la riunione del Centro Operativo Comunale (COC), convocata per definire e aggiornare le strategie di intervento sul campo. Il rogo non è ancora completamente domato, ma risulta in fase di contenimento grazie al lavoro congiunto delle squadre a terra e dell'elicottero. Sono in corso lanci d'acqua programmati e di alta precisione, coordinati dal Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS), con l'obiettivo di spegnere i punti ancora caldi. Vigili del Fuoco e Volontari Antincendio Boschivo (AIB) mantengono una presenza costante e coordinata sul posto.