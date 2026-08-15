Le operazioni non si fermano, ma le fiamme sono sotto controllo
Continuano i lanci ad alta precisione con l'elicottero, via Oltrecolle resta chiusa per motivi di sicurezza
Continuano i lanci ad alta precisione con l'elicottero, via Oltrecolle resta chiusa per motivi di sicurezza
COMO - Dopo che vi avevamo dato conto della ripresa delle attività di spegnimento del rogo che da giovedì brucia le pendici del Monte Goi, a Como, ecco arrivare gli aggiornamenti operativi da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile di Como.
Nella mattinata di Ferragosto si è tenuta la riunione del Centro Operativo Comunale (COC), convocata per definire e aggiornare le strategie di intervento sul campo. Il rogo non è ancora completamente domato, ma risulta in fase di contenimento grazie al lavoro congiunto delle squadre a terra e dell'elicottero. Sono in corso lanci d'acqua programmati e di alta precisione, coordinati dal Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS), con l'obiettivo di spegnere i punti ancora caldi. Vigili del Fuoco e Volontari Antincendio Boschivo (AIB) mantengono una presenza costante e coordinata sul posto.
Per tutta la notte i Vigili del Fuoco hanno garantito un presidio ininterrotto delle abitazioni situate ai piedi del Monte Goi, monitorando le aree di interfaccia e i settori più esposti al fuoco. Al momento non si segnalano particolari criticità, anche se in alcuni punti del perimetro interessato dall'incendio si registrano sporadiche ripartenze, tenute costantemente sotto controllo dal personale presente sul posto.
Dalle 7 di questa mattina è operativo l'elicottero regionale, impegnato nelle operazioni di spegnimento con lanci mirati sui focolai e sulle ripartenze individuate. Il dispositivo di soccorso è stato inoltre rafforzato con risorse arrivate da fuori provincia.
Sul fronte della viabilità, via Oltrecolle resta chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Madruzza e via Lora. La riapertura, inizialmente prevista, è stata momentaneamente sospesa per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, così da garantire il passaggio libero e sicuro dei mezzi di soccorso. Alla cittadinanza viene chiesto di utilizzare percorsi alternativi.
Le autorità rinnovano l'invito a non avvicinarsi in alcun modo alle zone interessate dall'incendio. Proseguono intanto le attività di monitoraggio, presidio e bonifica, con particolare attenzione alle aree prossime alle abitazioni. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nel corso della giornata.