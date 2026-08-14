A Lugano arriva il Maccabi: «Cosa si farà per prevenire disordini e comportamenti razzisti»?

Al Consiglio di Stato viene inoltre chiesto se sia previsto un coordinamento specifico con il FC Lugano e con gli organizzatori della partita e se l'attuale dispositivo di sicurezza sia considerato sufficiente o debba essere rafforzato con misure straordinarie. Sergi e Pronzini chiedono poi chiarimenti sulle procedure per identificare, fermare e allontanare eventuali responsabili di violenze o gravi turbative dell'ordine pubblico e sulle modalità per impedirne la partecipazione a future manifestazioni sportive in Ticino.

Infine, i deputati vogliono sapere se Governo intenda informare preventivamente popolazione e Comuni interessati sulle misure adottate e se gli strumenti giuridici esistenti siano sufficienti per impedire l'ingresso o la permanenza sul territorio cantonale di singoli tifosi o gruppi organizzati qualora emergano elementi concreti di rischio. In caso contrario, chiedono al Consiglio di Stato di indicare quali ulteriori strumenti ritenga necessari.