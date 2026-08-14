SUPER LEAGUE
Lugano di riposo sognando l’Europa
Rinviata a data da destinarsi la sfida tra i bianconeri e il San Gallo del 23 agosto
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Lugano di riposo sognando l’Europa
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Lugano di riposo sognando l’Europa
Rinviata a data da destinarsi la sfida tra i bianconeri e il San Gallo del 23 agosto
Niente fatiche nazionali pure per Sion e Thun.
Lugano di riposo sognando l’Europa
Rinviata a data da destinarsi la sfida tra i bianconeri e il San Gallo del 23 agosto
Niente fatiche nazionali pure per Sion e Thun.
Conference League20.08.2026
Lugano
21:00
Maccabi Tel Aviv
20.08.2026 21:00
Playoff Round
LUGANO - Domenica 23 agosto il Lugano non sarà in campo per la quarta giornata di Super League. Per permettere a tutte le squadre impegnate in Europa di non distrarsi, la Swiss Football League ha infatti concesso loro un turno di "riposo", ha acconsentito il rinvio delle partite in programma tra l’andata e il ritorno dei playoff.
È così che i bianconeri, che in Conference League dovranno sfidare in 180’ il Maccabi Tel Aviv, non giocheranno contro il San Gallo (anch’esso impegnato in nella terza competizione continentale contro il Nordsjælland), che il Sion non andrà a far visita al Grasshopper e che il Thun non dovrà impegnarsi in casa contro il Servette.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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