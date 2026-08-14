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SUPER LEAGUE

Lugano di riposo sognando l’Europa

Rinviata a data da destinarsi la sfida tra i bianconeri e il San Gallo del 23 agosto
Lugano di riposo sognando l’Europa
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+3
Lugano di riposo sognando l’Europa
Rinviata a data da destinarsi la sfida tra i bianconeri e il San Gallo del 23 agosto
Niente fatiche nazionali pure per Sion e Thun.
Conference League20.08.2026
Lugano
21:00
Maccabi Tel Aviv
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Domenica 23 agosto il Lugano non sarà in campo per la quarta giornata di Super League. Per permettere a tutte le squadre impegnate in Europa di non distrarsi, la Swiss Football League ha infatti concesso loro un turno di "riposo", ha acconsentito il rinvio delle partite in programma tra l’andata e il ritorno dei playoff.

CONFERENCE LEAGUE
Lugano, che paura! Rimonta da brividi nelle Isole Faroe

È così che i bianconeri, che in Conference League dovranno sfidare in 180’ il Maccabi Tel Aviv, non giocheranno contro il San Gallo (anch’esso impegnato in nella terza competizione continentale contro il Nordsjælland), che il Sion non andrà a far visita al Grasshopper e che il Thun non dovrà impegnarsi in casa contro il Servette.

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
calcio svizzeroconference leagueluganomaccabi tel avivsan gallosionsuper leagueswiss football leaguethun
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