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AUTOMOBILISMO

Albert Tamm, debutto da vincitore all’esordio nella monoposto

Il campioncino ticinese ha conquistato la sua prima vittoria su una monoposto
Albert Tamm, debutto da vincitore all’esordio nella monoposto
Pille Russi
Fonte RED
elaborata da Redazione
Albert Tamm, debutto da vincitore all’esordio nella monoposto
Il campioncino ticinese ha conquistato la sua prima vittoria su una monoposto
Secondo in qualifica per soli 39 millesimi, primo in Gara-1 e secondo in Gara-2.
SPORT: Risultati e classifiche

LUGANO/PÄRNU - Dal karting alla monoposto e subito sul gradino più alto del podio. Albert Tamm, giovanissimo pilota ticinese di karting internazionale, ha conquistato in Estonia la sua prima vittoria automobilistica in monoposto, firmando un debutto di particolare rilievo nel suo percorso verso la Formula 4. Il risultato è arrivato nel weekend dell’Estonian Grand Prix, disputato sul Porsche Ring di Pärnu con il team “Acqua Racing Car”. Tamm aveva già mostrato la propria competitività nelle qualifiche, conquistando la seconda posizione ad appena 0"039 dalla pole position. In Gara-1, alla sua prima esperienza agonistica con una monoposto, il giovane pilota ha trasformato immediatamente la velocità mostrata in qualifica in un risultato importante: primo posto e vittoria. La conferma è arrivata in Gara-2, conclusa al secondo posto, completando così un weekend con due podi in altrettante gare.

Tali risultati acquistano ulteriore valore considerando il salto tecnico dal karting alle monoposto: maggiore peso, aerodinamica, differenti spazi di frenata e una gestione della vettura e della gara completamente nuova. Per Albert Tamm, l’appuntamento estone rappresentava soprattutto un primo banco di prova nel percorso di crescita che dovrebbe portarlo verso la Formula 4.

«È stato un weekend speciale. Arrivavo dal karting e avevo molto da imparare. Essere subito competitivo e riuscire a vincere la mia prima gara in monoposto è una grande soddisfazione. Questo risultato mi dà ancora più motivazione per continuare a lavorare e migliorare», ha commentato proprio Albert.

Dopo le discrete prestazioni di luglio in Svezia nel “Champions of the Future” e poi nell’European Championship” di karting, il successo di Pärnu apre così una nuova fase della carriera del giovane pilota ancora tredicenne, che punta a proseguire il proprio percorso nel motorsport internazionale portando con sé e con orgoglio i colori della Svizzera e del Canton Ticino.

Prossimamente Albert competerà nel karting internazionale nella catergoria OKJ, con il Team Parolin Motorsport, nel WSK Final Cup Round 1 in Franciacorta-Italia (26-30 agosto), nel WSK Final Cup Round 2 a Lonato-Italia (21-25 ottobre), nel FIA Karting World Championship a La Conca-Italia (4-7 novembre) e nel WSK Final Cup Round 3 a Viterbo-Italia (25-29 novembre).

Sarà inoltre possibile incontrare Albert Tamm a Lugano il 23 agosto in occasione dell’evento “La Splendida” dove verso le 20:00 in piazza Belvedere e in collaborazione con Grove Street sarà possibile “sfidarlo” in un challenge event al simulatore.

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