Albert Tamm, debutto da vincitore all’esordio nella monoposto

«È stato un weekend speciale. Arrivavo dal karting e avevo molto da imparare. Essere subito competitivo e riuscire a vincere la mia prima gara in monoposto è una grande soddisfazione. Questo risultato mi dà ancora più motivazione per continuare a lavorare e migliorare», ha commentato proprio Albert.

Dopo le discrete prestazioni di luglio in Svezia nel “Champions of the Future” e poi nell’European Championship” di karting, il successo di Pärnu apre così una nuova fase della carriera del giovane pilota ancora tredicenne, che punta a proseguire il proprio percorso nel motorsport internazionale portando con sé e con orgoglio i colori della Svizzera e del Canton Ticino.