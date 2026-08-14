Lugano-Ginevra, apertura ai vettori esteri: sì dalla commissione

Il complemento riprende il contenuto di un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati ticinese Fabio Regazzi (Centro), accolta in maggio dalla stessa commissione. L'obiettivo è permettere a vettori con sede nell'Ue o nell'Aels di trasportare merci o passeggeri su rotte interne svizzere, in particolare sulla tratta Lugano/Agno-Ginevra, attualmente priva di collegamenti aerei.

Secondo Regazzi, l'apertura dovrebbe essere possibile quando, per esempio, nessuna compagnia svizzera è interessata a servire una determinata tratta. Il consigliere agli Stati sottolinea l'importanza di collegamenti rapidi tra le regioni per lo sviluppo economico e la coesione nazionale e rileva che, nonostante i progressi del trasporto ferroviario e stradale, il viaggio tra Lugano e Ginevra resta difficilmente compatibile con un'andata e ritorno nella stessa giornata.