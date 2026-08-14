AIL Arena, niente mercatini e street food fino al 2028

Il Regolamento dello Stadio del 4 giugno 2026 disciplina all'articolo 10 le aree nelle quali è consentito fumare e quelle in cui è vietato. Secondo quanto comunicato dal club alla Città, le relative aree fumatori sono state nel frattempo predisposte. Non erano ancora disponibili durante la partita di calcio femminile Svizzera-Malta del 5 giugno 2026, sia perché la loro realizzazione non era stata completata, sia per una specifica decisione dell'Associazione Svizzera di Football, organizzatrice dell'incontro.