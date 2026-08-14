«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»

Alessandra* si definisce «una persona molto responsabile, soprattutto alla guida». All'origine del suo cappottamento, ci sarebbe un'auto che le è sfrecciata accanto a grande velocità: «mi trovavo sulla corsia di destra, velocità circa 60 km/h, un'auto (vista con la coda dell’occhio) grigia, sulla mia sinistra mi sorpassava a velocità e di scatto è rientrata davanti a me… istintivamente credo di aver o frenato o sterzato (purtroppo non ricordo) e quando ho realizzato ero a testa in giù», scrive.