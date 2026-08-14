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SANT'ANTONINO

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»

La donna alla guida dell'automobile finita sul tetto sulla tirata di Sant'Antonino questo mercoledì racconta la sua versione dei fatti e cerca testimoni.
«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
FVR/M.Franjo
di Cronaca Ticino
«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
La donna alla guida dell'automobile finita sul tetto sulla tirata di Sant'Antonino questo mercoledì racconta la sua versione dei fatti e cerca testimoni.

SANT'ANTONINO - Era proprio la sua l'auto che, lo scorso mercoledì, ha finito per cappottarsi con la sua Golf color canna di fucile sulla tratta che porta a Sant'Antonino. Due giorni dopo, su Facebook, cerca testimoni che possano fare chiarezza sulla dinamica di un incidente che avrebbe potuto essere ben peggiore.

Alessandra* si definisce «una persona molto responsabile, soprattutto alla guida». All'origine del suo cappottamento, ci sarebbe un'auto che le è sfrecciata accanto a grande velocità: «mi trovavo sulla corsia di destra, velocità circa 60 km/h, un'auto (vista con la coda dell’occhio) grigia, sulla mia sinistra mi sorpassava a velocità e di scatto è rientrata davanti a me… istintivamente credo di aver o frenato o sterzato (purtroppo non ricordo) e quando ho realizzato ero a testa in giù», scrive.

SANT'ANTONINO
Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

La dinamica esatta del sinistro, lo ricordiamo, è ancora al vaglio delle autorità. Secondo le prime informazioni giunte in redazione, la vettura avrebbe urtato il guardrail, prima di cappottarsi. La conducente 54enne è stata poi portata in ospedale per accertamenti.

«Colgo l’occasione per ringraziare chi mi ha soccorso nell’immediato chiamando ambulanza e polizia, grazie di cuore», scrive Alessandra, «Tuttavia, se qualcuno rivedendo le immagini e ripensando all'episodio dell’incidente può aver visto qualcosa, invito a mettersi in contatto con la polizia cantonale di Camorino!».

*vero nome noto alla redazione

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