Incendio alle porte di Como: una cinquantina gli sfollati, ma nessun ferito

«In mezzo a questa tragedia c'è una notizia estremamente positiva, ed è che non ci sono vittime né feriti e questo era il primo obiettivo delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile. Dall'altro lato ci sono gli sfollati, che sono prevalentemente in casa di parenti, ma noi - ha aggiunto - abbiamo allestito tutto quello che potrebbe servire per poterli aiutare e in più siamo riusciti nell'impresa di salvare ogni singolo immobile in modo tale che possano avere un immobile al quale fare ritorno». «Giornate come queste - ha concluso - fanno capire quanto sia bella la nostra Repubblica».

Nel frattempo la situazione sul Monte Goj è decisamente migliorata rispetto a questa notte, ma l’incendio non può ancora essere considerato spento.