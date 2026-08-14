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I radar non vanno in vacanza
Anche d'agosto, come ogni venerdì, l'elenco che potrebbe evitarti una multa salata
TiPress
I radar non vanno in vacanza
Anche d'agosto, come ogni venerdì, l'elenco che potrebbe evitarti una multa salata
Non c'è periodo dell'anno che tenga. Anche con le temperature infuocate di questi giorni i radar sono come sempre in agguato. L'obiettivo è chiaramente quello di spingere l'automobilista a non... spingere sul pedale.
Ecco dove potresti incontrarne uno la prossima settimana:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Blenio
Polizie comunali
- Aquila
- Acquacalda
Distretto di Riviera
Polizie comunali
- Loderio
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
- Cadenazzo
- Gudo
- Bellinzona
Distretto di Locarno
Polizia cantonale
- Magadino
- Quartino
- Vira Gambarogno
Polizie comunali
- Tegna
- Locarno
- Muralto
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
- Vico Morcote
- Grancia
- Carabietta
- Vezia
Polizie comunali
- Sigirino
- Taverne
- Mezzovico
- Croglio
- Banco
- Magliaso
- Bioggio
- Agno
- Cernesio
- Molino Nuovo
- Breganzona
- Canobbio
- Viganello
- Loreto
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale
- Novazzano
- Genestrerio
- Coldrerio
Polizie comunali
- Vacallo
- Mendrisio
- Morbio Superiore
Controlli della velocità semi-stazionari
- Ambrì
- Faido
- Rivera
- Morbio Inferiore
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