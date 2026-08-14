Calato il sipario sulla 24° edizione del Vallemaggia Magic Blues

ASCONA/LOCARNO - Si è conclusa la 24esima edizione del Vallemaggia Magic Blues, un'edizione che i fan difficilmente dimenticheranno.Il maltempo aveva provato a fermare il festival, ma il blues non si è arreso. Con il ritorno del sole è tornata anche la magia della manifestazione, con concerti che resteranno nella storia: l'esibizione di Paul Jones & John Etheridge, l'energia di Thorbjørn Risager & The Black Tornado, la storica performance dei Colosseum con l'esplosiva apertura dei Basement Saints, la raffinata Ty le Blanc, la grintosa ed energica Larissa Baumann e il ritorno di Eric Sardinas dopo 13 anni.Buon successo anche per l'ottava edizione della European Blues Night, con gli italiani Sacromud, vera rivelazione della rassegna, e i francesi Charb-On. Il finale è stato un'esplosione di energia, con Eric Steckel e Sideburn che hanno chiuso nel migliore dei modi una delle edizioni più memorabili del Vallemaggia Magic Blues.Gli organizzatori hanno voluto ringraziare il pubblico, i musicisti, i collaboratori, i Comuni, gli enti e gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione. L'appuntamento con la prossima edizione è fissato per l'estate 2027.

