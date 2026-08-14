«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

«Il sopralluogo è stato fatto»

Ieri (13 agosto), infatti, tramite una comunicazione ai residenti da parte dell'Ufficio della sicurezza, dell’aria e del suolo del Dipartimento del territorio, apprendiamo che più di qualcosa si è mosso, per porre fine al disagio delle famiglie della zona. A cominciare da «un sopralluogo presso il Grotto Torcett, in presenza anche dei gestori dell’esercizio pubblico e del rappresentante della città di Bellinzona» e «previa consultazione dei colleghi della sezione forestale».



Ma cosa si è deciso dopo l’ispezione avvenuta l'8 luglio, a seguito delle prime missive di protesta risalenti a giugno? Il rappresentante del Cantone comunica che «sono stati concordati i passi necessari per la messa a norma dell’impianto di cottura». E ancora, il Collaboratore scientifico del Dipartimento entra nel dettaglio e spiega di quali interventi si tratta: «Chiusura del grill su tre lati, installazione di filtri per i grassi e sostituzione del terminale attuale con uno di tipo biconico compreso di un impianto di ventilazione forzata montato al suo interno».

Con «la nuova cappa», la svolta è vicina

Ma non è tutto, l'Ufficio della sicurezza, dell’aria e del suolo - sempre giovedì - ha anche contattato il nuovo e attuale gerente, che il mese scorso ci aveva assicurato di essersi già «preoccupato di valutare le possibilità tecniche esistenti per migliorare la situazione rispetto all'ultimo ventennio di gestione». Ebbene, il Signor Rigozzi, che gestisce il grotto, ha replicato all'autorità cantonale che «la nuova cappa provvista di filtri per i grassi dovrebbe entrare in funzione al più tardi entro domani (oggi, venerdì 14 agosto, ndr)».