Sirica vende la sua Z900

La moto, immatricolata nel 2026 e con soli 2.975 km percorsi, è in vendita a 9.100 franchi. Sirica è finito al centro delle polemiche dopo essere stato sorpreso da un radar a Wassen a oltre 100 all'ora in un tratto con limite di 50, che pensava fosse a 80.



«Sì, la vendo», ha detto Sirica, spiegando due motivi: non potrà usare la moto per almeno un anno a causa della vicenda, e ha bisogno di liquidità per pagare la multa e l'avvocato, preferendo così non intaccare il proprio patrimonio.