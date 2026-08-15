Cerca e trova immobili
Segnalaci
CONFINE

Como, non è finita

Ripresi alle 7 i voli degli elicotteri, ancora fumo e fiamme sopra il quartiere di Albate
Como, non è finita
Como, non è finita
TIO.CH
di Fabio CaironiGiornalista
Como, non è finita
Ripresi alle 7 i voli degli elicotteri, ancora fumo e fiamme sopra il quartiere di Albate

COMO - L'incendio che ha distrutto buona parte delle pendici boschive del Monte Goi non è ancora stato domato.

Alle 7 di sabato mattina sono ripresi i sorvoli con l'elicottero e i lanci mirati di acqua sulle fiamme. Rispetto alle due giornate precedenti, la situazione più complicata sembra essere localizzata sopra l'abitato di Albate. Un'alta colonna di fumo sovrasta la collina, coprendo la vista dei due ripetitori televisivi.

A ostacolare l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco è soprattutto il vento, che soffia in direzione est e ha allungato ulteriormente il versante del fuoco, che ha così interessato almeno due terzi della collina. Nelle strade del quartiere l'odore di fumo è chiaramente percepibile e nell'aria volteggiano cenere e residui di combustione.

CONFINE
Incendio alle porte di Como: una cinquantina gli sfollati, ma nessun ferito

Che sarebbe stata una notte complicata per i comaschi che abitano in quest'area, lo si era capito già venerdì sera, quando la Polizia locale di Como aveva dovuto revocare la riapertura della via Oltrecolle, inizialmente fissata per la scorsa mezzanotte. L'importante arteria viaria, principale collegamento verso l'Erbese, resta quindi ancora chiusa per la presenza dei focolai nelle immediate vicinanze.

Intorno alle 22 un focolaio era chiaramente visibile sopra l'area della Piazza d'armi dove è stata allestita la centrale di primo intervento e dove gli elicotteri fanno rifornimento d'acqua.

Il bilancio a venerdì sera
Il bilancio della Protezione Civile di Como, aggiornato a venerdì sera, dà conto di circa 25 ettari di bosco colpiti. I Canadair giunti da Malpensa e Olbia hanno effettuato 87 lanci, mentre gli elicotteri, quattro giovedì e due venerdì, ne hanno compiuti circa 290. Complessivamente sono stati sganciati dall'alto oltre 780.000 litri d'acqua.

Impegnati 40 operatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 180 soccorritori arrivati dalla Lombardia e da fuori regione e oltre 40 volontari AIB e della Protezione Civile. Sul posto anche Polizia Locale di Como, Carabinieri forestali, Croce Rossa e Croce Azzurra. I droni dei Vigili del Fuoco hanno monitorato i punti caldi, mentre cinque punti strategici sul fronte del fuoco sono rimasti presidiati.

Per gli evacuati, una cinquantina, resta invece in vigore l'ordinanza di sgombero temporaneo: non potranno rientrare nelle abitazioni fino al termine delle esigenze legate allo spegnimento e comunque fino alle 16 di oggi, sabato 15 agosto, salvo diverse comunicazioni ufficiali.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
albatecomoincendiomonte goivigili del fuoco
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
1 gior
73

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

È morto Fabio Gaggini
LIVE
CANTONE
1 gior

È morto Fabio Gaggini

Morta a Lugano Silvia Monti
LIVE
LUGANO
2 gior

Morta a Lugano Silvia Monti

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale
LIVE
SANT'ANTONINO
2 gior
29
49

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
22 ore
22
137

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud
LIVE
BIASCA
2 gior
24

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
LIVE
LUGANESE
21 ore

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior
2

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo

Como, il fuoco è arrivato alle case
LIVE
CONFINE
1 gior
7
56

Como, il fuoco è arrivato alle case

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario
LIVE
SVIZZERA
3 gior
21
84

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15
66

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino
LIVE
LOCARNO
1 gior
71
171

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia
LIVE
GRECIA
1 gior

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia

Queste due donne non hanno più una vita
LIVE
LUGANO
3 gior
127

Queste due donne non hanno più una vita

«Come una guerra»
LIVE
CONFINE
22 ore
17
31

«Come una guerra»

Tutti con il naso all'insù
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
25
35

Tutti con il naso all'insù

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
7
19

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior
4
55

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»
LIVE
LOCARNO
19 ore
9
47

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime
LIVE
CANTONE
1 gior
26
19

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare
LIVE
SVIZZERA/GERMANIA
1 gior
15
106

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
LIVE
LOCARNO
1 gior
13
56

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo

La favola dopo il maxi rogo: il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
52

La favola dopo il maxi rogo: il video

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali
LIVE
CANTONE
2 gior
8
51

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP
LIVE
CANTONE
2 gior
17
38

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair
LIVE
MADRID
22 ore
8
82

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince
LIVE
MASSAGNO
1 gior

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate
LIVE
CONFINE
1 gior
6
18

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»
LIVE
L'INTERVISTA
2 gior
93

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»

Il Lugano piange e ricorda Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior
17

Il Lugano piange e ricorda Gaggini

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
1 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino
LIVE
PARIGI 2026
1 gior
5
94

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
4 gior
202

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)
LIVE
CANTONE
2 gior
26
130

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair
LIVE
CONFINE
1 gior

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»
LIVE
LUGANO
1 gior
64
96

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling
LIVE
CICLISMO
13 ore
2

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti
LIVE
SVIZZERA
2 gior
34
76

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale
LIVE
STATI UNITI
1 gior
11
73

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale

Resti umani riemergono dal ghiacciaio
LIVE
VALLESE
1 gior

Resti umani riemergono dal ghiacciaio

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina
LIVE
VIP
2 gior
23

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2
LIVE
CANTONE
2 gior
51
71

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
21
78

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York
LIVE
NEW YORK
1 gior
8
39

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York

ULTIME NOTIZIE TICINO
È il giorno dei Pardi
LIVE
LOCARNO
1 ora
5

È il giorno dei Pardi

Nell'era della «pecora consapevole»
LIVE
CANTONE
1 ora
1

Nell'era della «pecora consapevole»

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
LIVE
LOCARNO
14 ore
10
61

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
15 ore
17
75

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

Sirica vende la sua Z900
LIVE
CANTONE
15 ore
60
248

Sirica vende la sua Z900

Calato il sipario sulla 24° edizione del Vallemaggia Magic Blues
LIVE
ASCONA/LOCARNO
16 ore
2

Calato il sipario sulla 24° edizione del Vallemaggia Magic Blues

I radar non vanno in vacanza
LIVE
CANTONE
16 ore
1
21

I radar non vanno in vacanza

Lugano-Ginevra, apertura ai vettori esteri: sì dalla commissione
LIVE
CAMERE FEDERALI
16 ore
3
16

Lugano-Ginevra, apertura ai vettori esteri: sì dalla commissione

A Lugano arriva il Maccabi: «Cosa si farà per prevenire disordini e comportamenti razzisti»?
LIVE
CANTONE
17 ore
28
61

A Lugano arriva il Maccabi: «Cosa si farà per prevenire disordini e comportamenti razzisti»?

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
LIVE
SANT'ANTONINO
17 ore
43
45

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»