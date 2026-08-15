Como, non è finita
Ripresi alle 7 i voli degli elicotteri, ancora fumo e fiamme sopra il quartiere di Albate
Ripresi alle 7 i voli degli elicotteri, ancora fumo e fiamme sopra il quartiere di Albate
COMO - L'incendio che ha distrutto buona parte delle pendici boschive del Monte Goi non è ancora stato domato.
Alle 7 di sabato mattina sono ripresi i sorvoli con l'elicottero e i lanci mirati di acqua sulle fiamme. Rispetto alle due giornate precedenti, la situazione più complicata sembra essere localizzata sopra l'abitato di Albate. Un'alta colonna di fumo sovrasta la collina, coprendo la vista dei due ripetitori televisivi.
A ostacolare l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco è soprattutto il vento, che soffia in direzione est e ha allungato ulteriormente il versante del fuoco, che ha così interessato almeno due terzi della collina. Nelle strade del quartiere l'odore di fumo è chiaramente percepibile e nell'aria volteggiano cenere e residui di combustione.
Che sarebbe stata una notte complicata per i comaschi che abitano in quest'area, lo si era capito già venerdì sera, quando la Polizia locale di Como aveva dovuto revocare la riapertura della via Oltrecolle, inizialmente fissata per la scorsa mezzanotte. L'importante arteria viaria, principale collegamento verso l'Erbese, resta quindi ancora chiusa per la presenza dei focolai nelle immediate vicinanze.
Intorno alle 22 un focolaio era chiaramente visibile sopra l'area della Piazza d'armi dove è stata allestita la centrale di primo intervento e dove gli elicotteri fanno rifornimento d'acqua.
Il bilancio a venerdì sera
Il bilancio della Protezione Civile di Como, aggiornato a venerdì sera, dà conto di circa 25 ettari di bosco colpiti. I Canadair giunti da Malpensa e Olbia hanno effettuato 87 lanci, mentre gli elicotteri, quattro giovedì e due venerdì, ne hanno compiuti circa 290. Complessivamente sono stati sganciati dall'alto oltre 780.000 litri d'acqua.
Impegnati 40 operatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 180 soccorritori arrivati dalla Lombardia e da fuori regione e oltre 40 volontari AIB e della Protezione Civile. Sul posto anche Polizia Locale di Como, Carabinieri forestali, Croce Rossa e Croce Azzurra. I droni dei Vigili del Fuoco hanno monitorato i punti caldi, mentre cinque punti strategici sul fronte del fuoco sono rimasti presidiati.
Per gli evacuati, una cinquantina, resta invece in vigore l'ordinanza di sgombero temporaneo: non potranno rientrare nelle abitazioni fino al termine delle esigenze legate allo spegnimento e comunque fino alle 16 di oggi, sabato 15 agosto, salvo diverse comunicazioni ufficiali.