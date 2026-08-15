Como, non è finita

A ostacolare l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco è soprattutto il vento, che soffia in direzione est e ha allungato ulteriormente il versante del fuoco, che ha così interessato almeno due terzi della collina. Nelle strade del quartiere l'odore di fumo è chiaramente percepibile e nell'aria volteggiano cenere e residui di combustione.