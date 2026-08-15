Nell'era della «pecora consapevole»

Ci salverà una risata

Alma Acoustic ha un progetto dichiarato, fin dalla sua costituzione: il contrasto al "rockismo", ovvero quella tendenza al dominio di sonorità rock e all'uso dell'inglese (magari in forme semplificate) che relega il cantautorato e la creazione di brani in lingua italiana ai margini del discorso musicale. Ecco, la band si pone agli antipodi di questo modo di fare musica. Il sound ha una forte impronta pop-rock e l'italiano è centrale «e cerchiamo sempre di mettere qualche messaggio dentro le canzoni». I brani firmati Alma Acoustic si caratterizzano per la loro ironia - a volte marcata, altre volte più sottile - e per l'attenzione alle tematiche sociali e a quello che si può chiamare "l'impegno". «Ci sono casi in cui tocchiamo argomenti, come quello dell'oblio, che possono essere abbastanza impegnativi. Però cerchiamo di metterci quel filo d'ironia che renda il tutto un pochino più agevole». Una risata ci salverà? «In effetti si può dire così, esatto» concorda Maurizio.

La consapevolezza prima di tutto

"Bevi. Dimentica. Obbedisci" è un po' una triade attualizzata della classica "Produci. Consuma. Muori". «Suona molto pasoliniana, detta così», scherza Podda. Sebbene l'intellettuale italiano sia un punto di riferimento, soprattutto per la sua critica al consumismo, qui l'attenzione si deve spostare su un altro piano. «È quello che sembra che ci stia accadendo oggi, questo flusso che ci trascina». Torniamo quindi a parlare di oblio e di ciò che la band invita a fare. «Non tanto inneggiare a una ribellione contro quello che identifichiamo come "sistema": più che altro si tratta di cercare di portare le persone a ragionare con la propria testa». Ci dev'essere piena e assoluta consapevolezza di ciò che si fa, questo è l'importante. «Se si è scelto di farlo, ci piace sempre». Il problema, semmai, è quando la società diventa «un flusso inconsapevole di persone, di un gregge che segue un qualcosa senza sapere esattamente se è quello che vuole e se sta andando dove vorrebbe andare».