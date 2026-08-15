È il giorno dei Pardi

Alle 10.30, il Forum @Spazio Cinema ospita ad ingresso libero una conversazione con il regista Darren Aronofsky, uno degli appuntamenti più attesi della giornata.

Le proiezioni della tarda mattinata vedono protagonisti il Concorso Cineasti del Presente e il Panorama Suisse. Alle 11 al Palexpo (FEVI) viene presentato "Memory of Princess Mumbi" di Damien Hauser (Svizzera/Kenya/Arabia Saudita, 80'), mentre al PalaCinema 2 e 3 è in programma la doppia proiezione di "Demony" di Natalka Vorozhbyt (Ucraina/Polonia, 110'). Alle 11 al PalaCinema 1 tocca a "Morgen vor langer Zeit" di Luise Donschen (Germania, 93').