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È il giorno dei Pardi

Siamo al gran finale di Locarno79: le ultime proiezioni e la scoperta dei titoli vincitori di questa edizione
È il giorno dei Pardi
LOCARNO FILM FESTIVAL / TIPRESS
Fonte Locarno Film Festival
elaborata da Redazione
È il giorno dei Pardi
Siamo al gran finale di Locarno79: le ultime proiezioni e la scoperta dei titoli vincitori di questa edizione

LOCARNO - Siamo alla giornata conclusiva di Locarno79, quella designata alle premiazioni e alle ultime proiezioni.

La giornata si apre alle 9 a L'altra Sala con una sessione dedicata ai Pardi di Domani, che propone quattro cortometraggi in concorso: "Drift" di Jérémie Danon e Kiddy Smile (Francia, 46'), nel Concorso Internazionale; "Alles Gute" di Patricia Strübin (Svizzera, 9'), nel Concorso Nazionale; "Shi Hou" di Hao Zhou (USA/Cina, 18'), nel Concorso Corti d'Autore; e "Yek Rooz-e Shirin" di Omid Abdollahi (Iran, 18'), nel Concorso Internazionale.

Alle 10.30, il Forum @Spazio Cinema ospita ad ingresso libero una conversazione con il regista Darren Aronofsky, uno degli appuntamenti più attesi della giornata.

Le proiezioni della tarda mattinata vedono protagonisti il Concorso Cineasti del Presente e il Panorama Suisse. Alle 11 al Palexpo (FEVI) viene presentato "Memory of Princess Mumbi" di Damien Hauser (Svizzera/Kenya/Arabia Saudita, 80'), mentre al PalaCinema 2 e 3 è in programma la doppia proiezione di "Demony" di Natalka Vorozhbyt (Ucraina/Polonia, 110'). Alle 11 al PalaCinema 1 tocca a "Morgen vor langer Zeit" di Luise Donschen (Germania, 93').

Nel primo pomeriggio, alle 13.30, il PalaCinema 2 e 3 accoglie "Magic Atlas" di SUN Xun (Singapore, 85'), sempre nel Concorso Cineasti del Presente. Alle 14 al Teatro Kursaal si proietta Fuori Concorso "Bruton" di Vincent Grashaw (USA, 109').

Il momento clou della giornata arriva alle 14.30 al GranRex, con la cerimonia di premiazione di Locarno79, ad ingresso libero.

Nel pomeriggio proseguono le proiezioni: alle 15 a La Sala il film Fuori Concorso "Sundown" di Rebekah McKendry (Canada, 80') e al PalaCinema 1 il film in Concorso Internazionale "The House on the Moon" di Nelson Yeo (Singapore/Taiwan/Germania/Indonesia, 99').

Alle 17 al Forum @Spazio Cinema si tiene, sempre ad ingresso libero, la cerimonia di premiazione delle giurie indipendenti.

Alle 17.30 a La Sala torna la sezione Pardi di Domani con cinque titoli: "As a Cure" di Dorothea Sing Zhang (Cina/Regno Unito, 16'), "No Tengo Boca, Aun Así Debo Gritar" di Diego Andrés Murillo e Eduardo Andrés Díaz (Venezuela/USA, 13'), "Zrugg" di Lars Mulle (Svizzera, 13'), "Lääne/Vostok" di Elia Canevascini (Svizzera, 10') e "Ãsheghetam" di Filmsaaz (Francia/Svizzera/Iran, 21'). Alla stessa ora, al PalaCinema 2 e 3, viene proiettato il film vincitore del Pardo for Change.

Alle 18 al PalaCinema 1 è in programma "Lejos de los árboles" di Meritxell Colell Aparicio (Spagna/Perù/Italia, 117'), in Concorso Internazionale.

La serata si apre alle 19 al Teatro Kursaal con la proiezione dei cortometraggi premiati nella sezione Pardi di Domani, tra cui il Best Swiss Newcomer Award, il Pardino d'Argento SRG SSR per il Concorso Nazionale, il Pardino per la Miglior Regia WeShort e il Pardino d'Argento Arts3 Foundation per il Concorso Internazionale. Alle 19.30 al GranRex spazio alla Retrospettiva con "He Ran All the Way" di John Berry (USA, 1951, 78').

Alle 21 tre proiezioni in contemporanea: in Piazza Grande il film "Ni vue, ni connue" di Marc Fitoussi (Francia/Belgio, 115'); a La Sala il film in Concorso Internazionale "Nun Dul Dega Eomne" di Hong Sangsoo (Corea del Sud, 72'); e al PalaVideo @Palazzo dei Congressi Muralto, per la sezione Open Doors Screenings, "Katanga la danse des scorpions" di Dani Kouyaté (Burkina Faso, 2025, 113').

La giornata si chiude con le proiezioni delle 21.30 e 21.45: al Teatro Kursaal il film vincitore del Best Emerging Director Award del Concorso Cineasti del Presente; al PalaCinema 1 il vincitore del Premio Speciale della Giuria del Concorso Internazionale; al PalaCinema 2 la replica di "Sundown"; e al GranRex, alle 21.45, la Retrospettiva prosegue con "The Sound of Fury (Try and Get Me!)" di Cy Endfield (USA, 1950, 91'), in pellicola 35 mm.

Il programma completo e tutte le informazioni del Locarno Film Festival sono disponibili sul sito ufficiale.

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