LOCARNO
Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
Trasportato d'urgenza in ospedale, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.
Rescue Media
Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
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Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
Trasportato d'urgenza in ospedale, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.
Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
Trasportato d'urgenza in ospedale, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.
LOCARNO - Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 17.30, si è verificato un principio di annegamento al Lido di Locarno. Un bambino di 3 anni, cittadino italiano residente in Italia, è finito sott'acqua in una delle piscine dello stabilimento.
Il piccolo - riferisce la polizia cantonale - è stato prontamente soccorso da alcune persone presenti e dal personale della struttura, che hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), che hanno prestato le prime cure e trasportato il bambino in ospedale. Secondo i medici, la sua vita non è in pericolo.
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