Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

Il piccolo - riferisce la polizia cantonale - è stato prontamente soccorso da alcune persone presenti e dal personale della struttura, che hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), che hanno prestato le prime cure e trasportato il bambino in ospedale. Secondo i medici, la sua vita non è in pericolo.