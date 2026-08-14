La promessa del ciclismo non è sopravvissuta a un incidente

"L'organizzazione della 87esima Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa annuncia con profondo dolore la scomparsa del ciclista britannico Finlay Tarling, del team NSN Development - ha comunicato il comitato responsabile della corsa - a seguito di un grave incidente avvenuto durante l'ottava tappa. In questo momento di profondo dolore, l'organizzazione della Volta a Portugal e la Federazione Ciclistica Portoghese esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia di Finlay Tarling, ai suoi compagni di squadra, al Team di Sviluppo NSN e a tutti i suoi amici e cari. Alla luce di questo tragico evento, la gara verrà neutralizzata fino a Fafe e, in segno di rispetto e lutto, la cerimonia di premiazione prevista per oggi non avrà luogo".