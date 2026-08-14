La promessa del ciclismo non è sopravvissuta a un incidente
Il britannico è perito durante l'ottava tappa della Volta a Portogal
Secondo "A Bola", il un corridore sarebbe stato investito da un'auto esterna alla gara.
Il britannico è perito durante l'ottava tappa della Volta a Portogal
Secondo "A Bola", il un corridore sarebbe stato investito da un'auto esterna alla gara.
PORTO - Un tremendo incidente durante l'ottava tappa della Volta a Portogal è costato la vita a Finlay Tarling, 19enne ciclista britannico del NSN Development Team e fratello di Joshua, campione europeo a cronometro nel 2023. Secondo "A Bola", il un corridore sarebbe stato investito da un'auto esterna alla gara.
"L'organizzazione della 87esima Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa annuncia con profondo dolore la scomparsa del ciclista britannico Finlay Tarling, del team NSN Development - ha comunicato il comitato responsabile della corsa - a seguito di un grave incidente avvenuto durante l'ottava tappa. In questo momento di profondo dolore, l'organizzazione della Volta a Portugal e la Federazione Ciclistica Portoghese esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia di Finlay Tarling, ai suoi compagni di squadra, al Team di Sviluppo NSN e a tutti i suoi amici e cari. Alla luce di questo tragico evento, la gara verrà neutralizzata fino a Fafe e, in segno di rispetto e lutto, la cerimonia di premiazione prevista per oggi non avrà luogo".
COMUNICADO— Volta a Portugal (@VoltaPortugal) August 14, 2026
A organização da 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente informar o falecimento do corredor britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, na sequência de um grave acidente ocorrido durante a 8.ª etapa da prova.