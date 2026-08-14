L'Ambrì vince la prima amichevole dell'anno

Con una formazione per forza di cose giovane - niente stranieri -, i leventinesi si sono dedicati agli esperimenti. Hanno mostrato qualche buona trama e, in generale, hanno cercato di ritrovare misure e buone sensazioni. Alla fine sono anche riusciti a vincere (2-1 il risultato finale), chiudendo in equilibrio i tempi regolamentari (vantaggio di Muggli e pari di Hedlund) e trovando il punto decisivo al 63' con Lukas Landry.

La truppa di coach Tapola tornerà in pista il prossimo venerdì (ore 19) quando, alla Lonza Arena, se la vedrà con i padroni di casa del Visp.