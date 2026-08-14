Tracollo Bellinzona
I granata sono stati nettamente sconfitti dal Rotkreuz
In questa stagione i ticinesi hanno fin qui conosciuto solo sconfitte.
I granata sono stati nettamente sconfitti dal Rotkreuz
In questa stagione i ticinesi hanno fin qui conosciuto solo sconfitte.
RISCH - Terzo match stagionale e terza sconfitta per il Bellinzona il quale, a secco in Promotion League (sconfitte con Bavois e Amical Saint-Prex), ha masticato amaro anche in Coppa Svizzera.
I granata sono stati eliminati al primo turno del torneo - i 32esimi di finale - battuti 4-1 dal Rotkreuz, squadra di Seconda Interregionale.
Il match è rimasto in equilibrio 11’; tanto è servito ai padroni di casa per passare con l’ex Mendrisio Fabio Moor. I locali hanno poi raddoppiato al 33’ con da Silva e, dopo il rigore trasformato da Zaic, hanno ancora allungato nuovamente con Moor. Nella ripresa, infine, da Silva ha chiuso definitivamente i conti.
Sono invece, come da pronostico, passati al turno successivo lo Zurigo, avanti 2-1 in casa degli svittesi del Tuggen, e il Losanna, che ha battuto comodamente (6-0) il Kosova Neuchâtel.