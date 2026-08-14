Dopo 30 ore, l'incendio a Como è sotto controllo

Nel corso della notte una cinquantina di residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni mentre le fiamme minacciavano i quartieri. Strade e collegamenti sono stati chiusi al traffico. Gli sfollati non sono ancora rientrati nelle loro case e l'allerta resta molto alta, sia per il rischio di nuovi focolai sia per le condizioni del vento.

Ieri sera il vento ha trasportato cenere e residui di combustione fino a due o tre chilometri di distanza, raggiungendo anche i Comuni del primo bacino del lago, tra cui Cernobbio e Moltrasio. A preoccupare è il rischio per le ampie aree verdi, aggravato dalla siccità e dalle temperature torride delle ultime settimane.