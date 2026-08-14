Fedeltà alla linea Trump: gli alleati Nato chiamati a rispondere

Il documento cerca inoltre di valutare se i Paesi stiano effettuando acquisti presso appaltatori della difesa statunitensi e chiede inoltre se si siano "opposti pubblicamente a normative" che "ostacolano" i contratti con le aziende statunitensi. In pratica l'approccio comprare europeo favorito dall'Ue. In generale, si chiede: "Il paese ha dimostrato di allinearsi all'approccio statunitense "forte, chiaro e discreto?", facendo riferimento a una frase del segretario alla Difesa Pete Hegseth.