Recuperati i tre quadri rubati a Parma
I tre preziosi dipinti, dal valore complessivo di oltre 9 milioni di euro, sono tornati alla Fondazione Magnani Rocca grazie alle indagini dei carabinieri.
PARMA - I carabinieri del Comando provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, al termine di articolata indagine, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura di Parma, hanno recuperato i tre dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano (Parma).
Il furto era avvenuto nella notte fra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di "Tasse et plat de cerises" di Paul Cezanne, "Les Poisson" di Pierre Auguste Renoir e "Odalisque Sur La Terrasse" di Henri Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
A quanto si apprende, secondo le prime informazioni, sarebbero nove le persone indagate, uomini e donne di origine moldava, per il furto. Per cinque di loro si stanno valutando eventuali misure cautelari, nell'ambito dell'indagine dei carabinieri del Comando provinciale di Parma e di quelli del Nucleo tutela patrimonio culturale coordinati dalla Procura di Parma.