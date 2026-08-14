Recuperati i tre quadri rubati a Parma

Il furto era avvenuto nella notte fra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di "Tasse et plat de cerises" di Paul Cezanne, "Les Poisson" di Pierre Auguste Renoir e "Odalisque Sur La Terrasse" di Henri Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.