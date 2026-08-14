Lago di Como: turista 21enne scompare dopo un tuffo, fidanzata sotto choc
Imponenti ricerche in corso con elicotteri, sommozzatori e motovedette nel tratto di lago al largo di Lenno.
COMO - Sono in corso le ricerche di un turista 21enne che si è tuffato da una barca sul lago di Como, al largo di Lenno, e non è riemerso, scrive l'agenzia italiana ANSA.
Il giovane, in compagnia della fidanzata, aveva portato la barca al centro delle due sponde e si è tuffato ma non è riemerso. È stata la ragazza a dare l'allarme.
Subito sono partite le ricerche coordinate dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, che ha fatto intervenire una motovedetta che ha recuperato la giovane sotto choc e l'ha portata in porto dove è stata assistita dai sanitari.
Sul posto in arrivo l'elicottero con i sommozzatori dei vigili del fuoco mentre l'elicottero della guardia di finanzia si occuperà delle ricerche dall'alto. Al lavoro anche imbarcazioni dei vigili del fuoco per le ricerche di superficie.
Solo dieci gioni fa, il 4 agosto, un ragazzo aveva perso la vita nel lago dopo essersi tuffato.