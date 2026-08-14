Piogge torrenziali su Tokyo e Chiba: almeno otto morti
Oltre 400'000 persone hanno ricevuto ordini di evacuazione. Trasporti in tilt e migliaia di case senza elettricità.
TOKYO - Almeno otto persone sono morte e una risulta dispersa dopo due giorni di piogge torrenziali che hanno colpito Tokyo e soprattutto la vicina prefettura di Chiba, provocando allagamenti e frane nel pieno delle vacanze per la tradizionale festa di Obon.
Nel quartiere centrale di Chuo sono caduti 367 millimetri di pioggia in 24 ore, oltre tre volte la media di agosto, di cui 348 millimetri in appena 12 ore. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese (JMA), agosto è già il mese più piovoso registrato dalla stazione di Chiba in 60 anni di rilevazioni. Record sono stati superati anche nei comuni di Sakura, Mobara e Tateyama.
Per il rischio di piogge torrenziali e frane è stato attivato il Livello 5, il massimo della scala, in oltre un terzo dei centri urbani della prefettura. Più di 400'000 persone hanno ricevuto ordini di evacuazione. Le vittime, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, sono state coinvolte in episodi legati ad auto sommerse e fiumi in piena; alcune sono decedute dopo essere state estratte da veicoli allagati.
Le precipitazioni hanno inoltre bloccato treni e provocato la chiusura di autostrade a causa delle frane, mentre oltre 26'000 abitazioni sono rimaste senza elettricità. All'aeroporto internazionale di Narita circa 7'000 passeggeri hanno trascorso la notte nello scalo, tra voli cancellati e collegamenti interrotti. Migliaia di pendolari hanno trovato riparo negli uffici della prefettura e nei municipi.
Il governatore di Chiba, Toshihito Kumagai, ha definito l'emergenza una situazione «senza precedenti anche per gli standard meteorologici storici del Giappone». I soccorritori sono stati mobilitati per raggiungere le persone rimaste isolate in diverse aree, mentre il maltempo ha pesantemente condizionato gli spostamenti legati all'Obon.