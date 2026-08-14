Piogge torrenziali su Tokyo e Chiba: almeno otto morti

Per il rischio di piogge torrenziali e frane è stato attivato il Livello 5, il massimo della scala, in oltre un terzo dei centri urbani della prefettura. Più di 400'000 persone hanno ricevuto ordini di evacuazione. Le vittime, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, sono state coinvolte in episodi legati ad auto sommerse e fiumi in piena; alcune sono decedute dopo essere state estratte da veicoli allagati.

Le precipitazioni hanno inoltre bloccato treni e provocato la chiusura di autostrade a causa delle frane, mentre oltre 26'000 abitazioni sono rimaste senza elettricità. All'aeroporto internazionale di Narita circa 7'000 passeggeri hanno trascorso la notte nello scalo, tra voli cancellati e collegamenti interrotti. Migliaia di pendolari hanno trovato riparo negli uffici della prefettura e nei municipi.