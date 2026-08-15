Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Il microchip ha dato la conferma

La riprova che quei resti appartenessero proprio a Rufus è stata data dal microchip. «Era nel terreno e siamo riusciti a riconoscerlo con certezza assoluta», spiega. Il corpo, riferisce, era ormai «proprio malridotto».

Il ritrovamento è avvenuto nella serata di venerdì, dopo giorni di ricerche. I volontari dell'associazione erano già da un paio di giorni impegnati a battere quella stessa area. «È stato l’odore che ci ha portato nel punto – puntualizza –. Non abbiamo ricevuto indicazioni».