Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
Le ricerche del presunto aggressore sono in corso
LUGANO - Un accoltellamento è avvenuto questa notte a Lugano. Poco prima delle 4, in Via Ernesto Pelloni nel quartiere di Molino Nuovo, un individuo ha ferito con un'arma da taglio un altro uomo, per poi darsi alla fuga.
La Polizia cantonale ha confermato queste prime sommarie informazioni sull'accaduto inizialmente alla RSI, poi agli altri media ticinesi. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto, come è possibile vedere dalla fotografia inviata alla redazione di Tio.ch, si sono riversate diverse pattuglie della polizia e mezzi di soccorso.
Le ricerche del presunto aggressore sono in corso. «Considerati gli atti istruttori in corso, al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni», conclude la Polizia cantonale.