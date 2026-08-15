Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

La Polizia cantonale ha confermato queste prime sommarie informazioni sull'accaduto inizialmente alla RSI, poi agli altri media ticinesi. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto, come è possibile vedere dalla fotografia inviata alla redazione di Tio.ch, si sono riversate diverse pattuglie della polizia e mezzi di soccorso.

Le ricerche del presunto aggressore sono in corso. «Considerati gli atti istruttori in corso, al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni», conclude la Polizia cantonale.