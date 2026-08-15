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Fumo a Iragna, intervengono i pompieri

Una coltre di fumo si è sollevata nel pomeriggio di sabato dietro la centrale elettrica, scattate immediatamente le operazioni di spegnimento.
Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
Lettore Tio
di Cronaca Ticino
Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
Una coltre di fumo si è sollevata nel pomeriggio di sabato dietro la centrale elettrica, scattate immediatamente le operazioni di spegnimento.

IRAGNA - Nel tardo pomeriggio di oggi (15 agosto) una coltre di fumo sospetta viene segnalata dai residenti a Iragna. La zona è quella dietro la centrale elettrica, zona del campo di calcio. È presumibile, secondo un testimone, che alcune sterpaglie o alberi abbiano preso fuoco.

Immediato l'intervento dei pompieri che - come testimonia il video giunto in redazione - sono arrivati con le autobotti per evitare l'allargamento del fronte del possibile incendio.

Al momento non vengono segnalati danni a cose o persone e intorno alle 18:00 il fuoco è stato spento e il fumo si è dissolto. Sul posto anche due pattuglie di polizia.

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