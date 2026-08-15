Fumo a Iragna, intervengono i pompieri

IRAGNA - Nel tardo pomeriggio di oggi (15 agosto) una coltre di fumo sospetta viene segnalata dai residenti a Iragna. La zona è quella dietro la centrale elettrica, zona del campo di calcio. È presumibile, secondo un testimone, che alcune sterpaglie o alberi abbiano preso fuoco.



Immediato l'intervento dei pompieri che - come testimonia il video giunto in redazione - sono arrivati con le autobotti per evitare l'allargamento del fronte del possibile incendio.

