Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
"You Don't Belong Here (Nu e locul tau aici)" del regista romeno Florin Șerban ha vinto il Pardo d'oro, ma c'è gloria anche per Domenico Singha Pedroli
"You Don't Belong Here (Nu e locul tau aici)" del regista romeno Florin Șerban ha vinto il Pardo d'oro, ma c'è gloria anche per Domenico Singha Pedroli
LOCARNO - "You Don't Belong Here (Nu e locul tau aici)" di Florin Șerban ha conquistato il Pardo d'Oro della 79esima edizione del Locarno Film Festival. Il film rumeno, che segna il ritorno al lungometraggio del regista, racconta attraverso un intenso dramma il rapporto tra un padre e un figlio. La giuria ufficiale del Concorso Internazionale lo ha premiato «per la forza della sua sceneggiatura, la singolarità della sua visione e la straordinaria padronanza del linguaggio cinematografico».
I premi principali
Il Premio Speciale della Giuria è andato a "The Riverbank (A Margem do Rio)" di Matheus Farias ed Enock Carvalho, mentre Hong Sangsoo si è aggiudicato il Pardo per la migliore regia con "Nowhere to Lay My Eyes (Nun Dul Dega Eomne)". I Pardi per la migliore interpretazione sono stati assegnati a Kim Minhee, per lo stesso film di Hong Sangsoo, e a Monica Bellucci per "Ketticè" di Giovanni Tortorici. Le menzioni speciali sono andate a Xavier Bergeron per "Violence du corps de l'autre" di Denis Côté e a Teodor Butănescu per "You Don't Belong Here".
Cineasti del Presente
Nel Concorso Cineasti del Presente, il Pardo d'Oro è stato assegnato a "La ilusión de un verano sin fin" di Alessandra Sanguinetti, che si è aggiudicato anche lo Swatch First Feature Award per la migliore opera prima. Il premio per la miglior regia emergente è andato a Beatrice Gibson per "At Night", mentre il Premio Speciale della Giuria CINÉ+OCS è stato assegnato a "Revolutionaries Never Die" di Mohanad Yaqubi. I riconoscimenti per la migliore interpretazione sono andati a Idrissu Tontie Jr. per "Ego Reach We All" di Amartei Armar e a Manal Issa per "L'Estive" di Naël Khleifi e Lisa Debauche. Menzioni speciali, infine, per "Los días libres" di Lucila Mariani e "Hanabi" di Ana Vaz.
Pardi di Domani
Tra i Pardi di Domani, nel Concorso Corti d'Autore il Pardino d'Oro WePresent by WeTransfer è stato assegnato a "The Bovine Comedy" di Ratchapoom Boonbunchachoke, mentre "Et si Thuy n'existait pas" di Carlo Francisco Manatad ha ricevuto una menzione speciale. Nel Concorso Internazionale dei cortometraggi, "Melk" di Filip Anthonissen ha conquistato il Pardino d'Oro Arts3 Foundation ed è stato scelto come cortometraggio candidato del Locarno Film Festival agli European Film Awards. Il Pardino d'Argento è andato a "Khufu" di Mahmoud Assi, mentre Marco Cavazzin ha ricevuto il premio per la migliore regia WeShort per "Mutrion". Menzione speciale a "Las Damas" di Camille Zéhenne.
Nel Concorso Nazionale, il Pardino d'Oro SRG SSR per il miglior cortometraggio svizzero è stato assegnato a "Typhoon Mambo" di Domenico Singha Pedroli. Il Pardino d'Argento SRG SSR è andato ad "Alles Gute" di Patricia Strübin, mentre "Respirer une fois sur trois" di Charlyne Genoud ha ottenuto il premio per la migliore speranza svizzera. Il Locarno Kids Award la Mobiliare è stato assegnato a "Paradeisa" di Marleen Valien.
Il Pardo for Change è andato a "Ego Reach We All (Our Time Will Come)" di Amartei Armar. Menzioni speciali per "Los Nuevos" di Rodrigo Plá e "Private Property" di Deepak Rauniyar.
Le parole di Nazzaro
«Un palmarès vitale e contemporaneo, in stretto dialogo con le trasformazioni dell'industria e del nostro mondo di oggi. Che si tratti di mettere in luce la Romania di "You Don't Belong Here", il Brasile di "The Riverbank", o la Corea del Sud di "Nowhere to Lay My Eyes", la giuria non ha mai rinunciato al primato della forma e del linguaggio, scegliendo al contempo di premiare film capaci di parlare a un pubblico ampio, come dimostrato dalle sale piene e partecipi di tutti i concorsi, lungo l'intero Festival», ha commentato il direttore artistico Giona A. Nazzaro.
La 79esima edizione del Festival si è chiusa dopo undici giorni e undici notti di proiezioni. La serata finale in Piazza Grande di sabato 15 agosto si concluderà con la cerimonia del Prix du Public UBS, seguita dalla proiezione del film di chiusura "Ni vue, ni connue (All About Corinne)" di Marc Fitoussi, con Isabelle Huppert e Sandrine Kiberlain.
L'80esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 4 al 14 agosto 2027.