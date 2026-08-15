Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Cineasti del Presente

Nel Concorso Cineasti del Presente, il Pardo d'Oro è stato assegnato a "La ilusión de un verano sin fin" di Alessandra Sanguinetti, che si è aggiudicato anche lo Swatch First Feature Award per la migliore opera prima. Il premio per la miglior regia emergente è andato a Beatrice Gibson per "At Night", mentre il Premio Speciale della Giuria CINÉ+OCS è stato assegnato a "Revolutionaries Never Die" di Mohanad Yaqubi. I riconoscimenti per la migliore interpretazione sono andati a Idrissu Tontie Jr. per "Ego Reach We All" di Amartei Armar e a Manal Issa per "L'Estive" di Naël Khleifi e Lisa Debauche. Menzioni speciali, infine, per "Los días libres" di Lucila Mariani e "Hanabi" di Ana Vaz.

Pardi di Domani

Tra i Pardi di Domani, nel Concorso Corti d'Autore il Pardino d'Oro WePresent by WeTransfer è stato assegnato a "The Bovine Comedy" di Ratchapoom Boonbunchachoke, mentre "Et si Thuy n'existait pas" di Carlo Francisco Manatad ha ricevuto una menzione speciale. Nel Concorso Internazionale dei cortometraggi, "Melk" di Filip Anthonissen ha conquistato il Pardino d'Oro Arts3 Foundation ed è stato scelto come cortometraggio candidato del Locarno Film Festival agli European Film Awards. Il Pardino d'Argento è andato a "Khufu" di Mahmoud Assi, mentre Marco Cavazzin ha ricevuto il premio per la migliore regia WeShort per "Mutrion". Menzione speciale a "Las Damas" di Camille Zéhenne.