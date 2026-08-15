MASSAGNO
Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
Sul posto polizia, pompieri e ambulanza
Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LETTORE TIO.CH
Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
Sul posto polizia, pompieri e ambulanza
MASSAGNO - Intervento sabato mattina, poco prima delle 10.30, a Massagno, in via Emilio Maraini, per la segnalazione di una fuoriuscita di vapori dal locale tecnico di una piscina privata.
Sul posto, come confermato a Tio.ch dalla Polizia cantonale, sono intervenuti gli agenti della stessa polizia e i pompieri di Lugano, che hanno ripristinato la situazione. A titolo precauzionale era presente sul posto anche la Croce Verde di Lugano.
Non si registrano feriti. La situazione è tornata alla normalità intorno a mezzogiorno.
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