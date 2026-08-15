Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

Sul posto, come confermato a Tio.ch dalla Polizia cantonale, sono intervenuti gli agenti della stessa polizia e i pompieri di Lugano, che hanno ripristinato la situazione. A titolo precauzionale era presente sul posto anche la Croce Verde di Lugano.

Non si registrano feriti. La situazione è tornata alla normalità intorno a mezzogiorno.