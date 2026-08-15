Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

COMO - «Si informa la cittadinanza che il sentiero nel bosco che conduce alla Baita del Monte Goi è rigorosamente interdetto al transito pedonale. Sembra scontato dirlo, ma evidentemente non lo è: l'area è ancora pericolosa e l'emergenza non è affatto conclusa». È l'appello che la Polizia Locale Città di Como ha dovuto pubblicare sui social nel primo pomeriggio di sabato.