Como, gli sfollati possono tornare a casa
Via Oltrecolle riapre parzialmente, solo in discesa verso Como
Via Oltrecolle riapre parzialmente, solo in discesa verso Como
COMO - L'incendio divampato giovedì sul Monte Goi a Como resta sotto stretta sorveglianza da parte di autorità e soccorritori. Nel corso della riunione del Centro Operativo Comunale (COC), tenutasi sabato pomeriggio alle 15, è arrivato il via libera al rientro nelle abitazioni per le famiglie evacuate: sussistono infatti le condizioni di sicurezza necessarie per il ritorno alla normalità.
Le squadre al lavoro non abbasseranno però la guardia: le operazioni di contenimento del rogo proseguiranno anche nei prossimi giorni, fino alla completa messa in sicurezza dell'area e alla cessata emergenza. A vigilare sulla situazione sarà la Polizia Locale di Como, in costante raccordo con i Vigili del Fuoco, pronta a intervenire tempestivamente in caso di eventuali variazioni.
Cambia anche la viabilità: via Oltrecolle riaprirà alle ore 19, ma solo in discesa. Resterà invece chiusa la corsia ascendente, in direzione Lora.
Il Centro Operativo Comunale continuerà a coordinare le operazioni fino al termine dell'emergenza, mentre il prossimo aggiornamento sulla situazione è atteso per domenica alle ore 9. L'Amministrazione Comunale ha voluto esprimere la propria vicinanza alle famiglie evacuate, ringraziando l'intera cittadinanza per la collaborazione dimostrata in queste ore difficili.