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Cade dalla bici, la vita di una 43enne è in pericolo

La donna, che non indossava il casco, è stata trasportata in ospedale dalla Rega
Cade dalla bici, la vita di una 43enne è in pericolo
POLIZIA CANTONALE SAN GALLO
Fonte Polizia cantonale Grigioni
elaborata da Redazione
Cade dalla bici, la vita di una 43enne è in pericolo
La donna, che non indossava il casco, è stata trasportata in ospedale dalla Rega

RAPPERSWIL-JONA - Una donna di 43 anni ha riportato ferite che ne mettono in pericolo la sopravvivenza dopo essere caduta dalla bicicletta nella notte tra sabato e domenica a Rapperswil-Jona (SG).

Poco dopo le 2.45 di domenica mattina, la centrale d'allarme e d'intervento di San Gallo ha ricevuto da una terza persona la segnalazione di una donna a terra nei pressi del sottopasso ferroviario in Schönbodenstrasse.

Sul posto è intervenuto il servizio di soccorso insieme al medico d'urgenza, che hanno prestato le prime cure alla donna, successivamente trasportata in ospedale con l'elicottero della Rega. Secondo quanto accertato finora, la donna non indossava il casco.

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