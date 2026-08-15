Argovia
Incendio boschivo a Möriken, fumo denso e allerta alla popolazione
La popolazione è invitata a chiudere porte e finestre e a evitare l'area interessata. Sul posto pompieri e polizia.
Screenshot Alertswiss
Fonte Sda
Incendio boschivo a Möriken, fumo denso e allerta alla popolazione
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Incendio boschivo a Möriken, fumo denso e allerta alla popolazione
La popolazione è invitata a chiudere porte e finestre e a evitare l'area interessata. Sul posto pompieri e polizia.
Incendio boschivo a Möriken, fumo denso e allerta alla popolazione
La popolazione è invitata a chiudere porte e finestre e a evitare l'area interessata. Sul posto pompieri e polizia.
MÖRIKEN - Un incendio boschivo è scoppiato sabato sera a Möriken, nel canton Argovia. La Polizia cantonale argoviese ha confermato l'intervento all'agenzia Keystone-SDA.
Il rogo sta provocando un forte sviluppo di fumo. La popolazione è stata invitata a chiudere porte e finestre e a spegnere i sistemi di ventilazione e climatizzazione.
Attraverso il servizio di allerta Alertswiss è stato inoltre diramato l'invito a non recarsi nell'area interessata dall'incendio.
Secondo la polizia, sul posto sono impegnati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni.
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