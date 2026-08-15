Feriti gravi dopo il frontale
Traffico interrotto per ore sulla A28 e indagini in corso sulle cause dell'incidente.
Traffico interrotto per ore sulla A28 e indagini in corso sulle cause dell'incidente.
SCHIERS - Grave scontro frontale sabato poco dopo mezzogiorno sulla strada nazionale A28, nel tratto tra Grüsch e Schiers. Tre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.
Secondo quanto riferito, una donna di 70 anni alla guida di un'auto immatricolata in Germania stava viaggiando da Landquart verso Klosters quando, nel tratto rettilineo e sgombro tra Grüsch e Schiers, il veicolo ha invaso per cause ancora da accertare la corsia opposta. L'auto si è quindi scontrata frontalmente con un altro veicolo, anch'esso immatricolato in Germania.
Tutti e tre gli occupanti dei veicoli sono rimasti feriti. Per i soccorsi sono intervenuti gli elicotteri di Alpine Air Ambulance e Rega e un'ambulanza del servizio di soccorso di Schiers. Un'ambulanza del servizio di soccorso dell'Alta Engadina, presente sul posto, ha fornito supporto alle operazioni. I feriti sono stati trasportati all'ospedale cantonale di Coira e all'ospedale di Schiers.
In seguito all'incidente, la A28 è rimasta chiusa per circa tre ore e mezza, mentre la linea ferroviaria parallela è stata interrotta per un breve periodo. La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando per chiarire le cause dello scontro.