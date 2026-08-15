Feriti gravi dopo il frontale

Tutti e tre gli occupanti dei veicoli sono rimasti feriti. Per i soccorsi sono intervenuti gli elicotteri di Alpine Air Ambulance e Rega e un'ambulanza del servizio di soccorso di Schiers. Un'ambulanza del servizio di soccorso dell'Alta Engadina, presente sul posto, ha fornito supporto alle operazioni. I feriti sono stati trasportati all'ospedale cantonale di Coira e all'ospedale di Schiers.

In seguito all'incidente, la A28 è rimasta chiusa per circa tre ore e mezza, mentre la linea ferroviaria parallela è stata interrotta per un breve periodo. La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando per chiarire le cause dello scontro.