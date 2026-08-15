Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston
Un volo partito da Newark è stato deviato poco dopo il decollo
Un volo partito da Newark è stato deviato poco dopo il decollo
ZURIGO - Un volo Swiss diretto da Newark a Zurigo è stato deviato sabato su Boston a causa di un problema tecnico. La decisione è stata presa poco dopo il decollo, quando l'aereo aveva appena lasciato il continente statunitense, secondo i dati della piattaforma Flightradar24.
Come riferisce il Blick, a bordo dell'Airbus A330-343 si è verificato un problema a uno dei sistemi idraulici. L'equipaggio ha quindi deciso, a titolo precauzionale, di dirigersi verso Boston, dove l'atterraggio è avvenuto senza incidenti. Lo ha confermato al giornale la portavoce di Swiss Silvia Exer-Kuhn.
A bordo si trovavano 236 passeggeri. La compagnia sta cercando le «migliori alternative possibili» per consentire loro di raggiungere la destinazione finale.
La scelta di Boston è stata dettata in particolare dalla disponibilità sul posto di personale tecnico della compagnia e da buone possibilità di manutenzione.