Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston

Come riferisce il Blick, a bordo dell'Airbus A330-343 si è verificato un problema a uno dei sistemi idraulici. L'equipaggio ha quindi deciso, a titolo precauzionale, di dirigersi verso Boston, dove l'atterraggio è avvenuto senza incidenti. Lo ha confermato al giornale la portavoce di Swiss Silvia Exer-Kuhn.