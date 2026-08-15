INDONESIA
Terremoto in Indonesia, nessuna indicazione di vittime svizzere
Il DFAE sta effettuando verifiche. Alla Helpline non sono finora pervenute richieste legate al sisma in Indonesia.
AFP
Fonte Ats
Terremoto in Indonesia, nessuna indicazione di vittime svizzere
Il DFAE sta effettuando verifiche. Alla Helpline non sono finora pervenute richieste legate al sisma in Indonesia.
GIACARTA / BERNA - Dopo il violento terremoto al largo dell'isola indonesiana di Flores, al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non risultano al momento informazioni su vittime svizzere. Sono in corso le relative verifiche.
Alla Helpline del DFAE non sono finora pervenute richieste in relazione al terremoto in Indonesia, ha comunicato sabato il Dipartimento su richiesta dell'agenzia Keystone-SDA.
Il DFAE consiglia alle cittadine e ai cittadini svizzeri presenti sul posto di seguire le istruzioni delle autorità locali. La rappresentanza svizzera a Jakarta è in contatto con le autorità locali.
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